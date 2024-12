Regione Lazio, ecco “Cuori narranti”: il concorso letterario per under 35

05 dicembre 2024 a

a

a

Promuovere la scrittura creativa tra le nuove generazioni, offrire visibilità agli scrittori emergenti nel settore editoriale e incentivare l'amore per la lettura. È l'obiettivo del concorso letterario "Cuori narranti" lanciato oggi dalla Regione Lazio nell'ambito del progetto "Lazio Libri". All'evento, che si è svolto a Roma presso "Più libri più libri", la fiera dedicata all'editoria indipendente, sono intervenuti Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio; Fabio Del Giudice, direttore di "Più libri più liberi"; Silvio Viale, presidente del Salone Internazionale del Libro di Torino; Valentina Farinaccio, scrittrice. L'iniziativa è aperta a giovani residenti o domiciliati nel Lazio, di età compresa tra 14 e 35 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda. I candidati potranno presentare un racconto o un romanzo breve. Una giuria di esperti selezionerà le cinque opere migliori, decretando successivamente il primo classificato vincitore del concorso. Tra i premi in palio, la realizzazione grafica della copertina e l'impaginazione interna del libro; la stampa dell'elaborato (400 copie per il vincitore e 100 copie per gli altri quattro finalisti); la pubblicazione on line in lingua italiana su un portale di rilevanza nazionale; la promozione dell'opera nelle principali fiere nazionali e internazionali del settore editoriale.

Al vincitore, inoltre, un corso di scrittura creativa in una prestigiosa accademia. Il bando di gara verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale di Lazio Innova, soggetto attuatore dell'iniziativa. "La Regione Lazio conferma il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e della creatività giovanile, offrendo un'importante opportunità per trasformare la passione per la scrittura in una concreta esperienza editoriale”, ha detto l'assessore Simona Baldassarre. "Crediamo fortemente nella cultura come motore di crescita professionale ed economica e con le iniziative dedicate all'editoria intendiamo offrire ai giovani non solo l'opportunità di esprimere il proprio talento, ma anche quella di trasformare la scrittura in un vero percorso di crescita. Vogliamo sostenere chi, con impegno e passione, desidera emergere, offrendo ai più meritevoli la possibilità di vedere la propria opera diventare un libro, un autentico strumento di condivisione e di arricchimento per l'intera comunità", ha concluso l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio, in occasione della presentazione a Roma di "Cuori Narranti”.