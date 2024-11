Roma, occupato il Liceo Virgilio: svelati i motivi della protesta

29 novembre 2024 a

È stato occupato ieri sera dagli studenti il liceo Virgilio, in via Giulia a Roma. I motivi della protesta sono stati illustrati dal Collettivo autorganizzato Virgilio in un documento pubblicato su Facebook. Gli studenti vogliono «attraverso l’occupazione della scuola, creare quell’ambiente di confronto libero e indipendente che non è più possibile avere al di fuori di questa forma di protesta», per garantire, «a chiunque volesse parteciparvi, la possibilità di attraversare un luogo caratterizzato da valori messi sempre più a rischio nel mondo di oggi: antifascismo, transfemminismo, tutela delle minoranze, supporto al popolo palestinese, vera libertà di espressione e il diritto a una vita dignitosa».

Tra gli altri motivi della protesta viene citato il ddl sicurezza che secondo il collettivo «è la rappresentazione della volontà sempre più evidente di rimettere in discussione libertà e i diritti conquistati nel corso del tempo, nonché il tentativo di criminalizzare la lotta quotidiana di chi si batte per il proprio diritto all’abitare».