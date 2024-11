Giubileo, i prezzi si gonfiano: di quanto sono aumentati quelli delle case

29 novembre 2024 a

Il Giubileo si avvicina e a Roma i costi delle case aumentano: dal terzo trimestre del 2023 a quello del 2024, i valori degli immobili in vendita nelle zone centrali della Capitale sono cresciuti del 10,2% (7.099 euro/mq). Lo rileva un’analisi di Idealista. Ritocchi all'insù anche in altri due distretti nei pressi del Vaticano: Prati segna +8,8%, con una media rilevata a settembre 2024 di 5.802 euro/mq, e il quartiere Aurelio si ferma a +6,7%, con una media di 3.712 euro/mq. Costi gonfiati anche in zone meno centrali, ma che ospitano alcune basiliche della città. Parliamo di Garbatella-Ostiense (+6,5% e 3.684 euro/mq), dove si trova la Basilica di San Paolo fuori le Mura, e dell’Appio Latino (+5,6% e 4.216 euro/mq), l’area della Basilica di San Giovanni in Laterano.

Un quadro, quello tracciato dalla piattaforma di compravendita di case, che conferma quanto il mercato immobiliare sia in fermento già da mesi a causa dell'Anno Santo. In tutte e cinque le zone, fa notare Idealista, è evidente che a far schizzare i prezzi sia stata la domanda degli investitori, sia per l’acquisto di immobili da mettere a reddito tramite locazioni turistiche che per impiegare denaro e trarre beneficio economico dalla riqualificazione urbana legata al Giubileo. Non è tutto. Parallelo a quello della crescita dei prezzi, c'è un fenomeno che non passa inosservato: lo stock di case in vendita è diminuito drasticamente nell'ultimo anno. Un po' di percentuali sul crollo della disponibilità delle case: in Centro -18,5%; Garbatella-Ostiense -17,7%; Appio Latino -13,7%; Aurelio -13,1%; Prati -11,4%.

Nell'analisi di Idealista sono stati presi in considerazione anche gli affitti ed esaminati gli annunci di case in locazione transitoria (da 6 a 18 mesi) e in locazione classica (con contratti 4+4 e 3+2). La tendenza, però, si discosta da quella della compravendita. Affitti stabili in Centro (si passa da una richiesta di 25,4 euro/mq nel 2023 ai 25 euro/mq del 2024). Aumenti importanti si registrano invece nelle aree di Aurelio (+16,7 e 18,4 euro/mq), Appio Latino (+14,8% e 18,2 euro/mq) e Prati (+4,6% e 21,5 euro/mq). Le zone in cui i costi crescono a dismisura sono, infine, le seguenti: Trionfale-Monte Mario (17,4 euro/mq e +22,2%), Gianicolense-La Pisana (18 euro/mq e +19,9%), Casilino-Centocelle (13,4 euro/mq e +17,1%).