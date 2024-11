Sicurezza, da Trastevere alla Cassia spuntano le "ronde private": cosa sono e quanto costano

29 novembre 2024 a

Tra movida selvaggia, baby gang e stranieri fuori controllo il tema della sicurezza tiene in ansia tanti romani e spuntano le offerte per la vigilanza fai-da-te, delle vere e proprie "ronde di quartiere" private. Le offre una serie di volantini lasciati a Trastevere su cui campeggiano l'immagine del Colosseo i numeri da chiamare, con il messaggio: "Non vi sentite sicuri quando rientrate a casa la sera? Il tuo palazzo o quartiere non è sicuro? Contattaci, saremo la tua ronda di quartiere".

A offrire il servizio è un'agenzia privata che propone ronde "scala per scala" oppure sorveglianza su strada, spiega il Corriere della sera, una sorta di vigilanza notturna a pagamento con i condomini che possono contattare il proprio vigilante per segnalazioni.

Ad avvalersi dei servizi dell'agenzia che ha sede a Casal Lumbroso ci sarebbero gruppi di residenti in via Cortina D’Ampezzo e sulla Cassia, ma anche in quartieri più popolari come il Tuscolano e il Portuense. Il prezzo del servizio? Per due vigilanti attivi tutta la notte "sono esattamente 8.471,68 euro" al mese, spiega un operatore che spiega come, se si riuniscono vari condomini di una intera strada, il costo è irrisorio: "Dovete essere almeno 300 persone, così ti viene tipo 15 euro al mese a famiglia". Offerta destinata a incuriosire molti romani, ma anche probabilmente a dividere l'opinione pubblica. Ma in cosa consistono queste ronde? “Non siamo armati e non meniamo”, assicurano gli operatori che si limitano a fare da deterrente per ladri e malintenzionati, e a chiamare le forze dell'ordine se necessario.