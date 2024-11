Roma, demolizione per le ville abusive del clan Petrov. Stop all'illegalità

14 novembre 2024

Sono in corso, dalle prime luci dell’alba, le operazioni d’inizio delle demolizioni di alcune ville abusive, in via di Costamagna, nel quartiere di Finocchio a Roma, dove vive la famiglia Petrov, attiva nella Capitale nello spaccio di droga, alcuni appartenenti della quale sono stati arrestati per l’omicidio di Alexandru Ivan, ragazzino di 14 anni ucciso con un colpo di pistola, nel parcheggio della fermata della metropolitana Pantano, la notte tra il 12 e il 13 gennaio scorso. Secondo quanto svela LaPresse, sulle sei ville abusive, pendevano le ordinanze di demolizione dal 2013 emesse dal VI municipio Torri il cui iter amministrativo è stato concluso dal presidente, Nicola Franco. L’operazione di ripristino della legalità e l’abbattimento è stata possibile grazie al fondo di riserva stanziato dalla Regione Lazio contro l’abusivismo edilizio. L’operazione, è seguita dalla polizia di Stato, dai carabinieri e dalla polizia locale ed è stata pianificata dalla Prefettura di Roma.