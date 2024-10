Roma, ritardi e cancellazioni ai treni: circolazione sospesa

02 ottobre 2024 a

a

a

Nel nodo di Roma la circolazione ferroviaria è sospesa tra Roma Termini e Roma Tiburtina per un inconveniente tecnico alla linea. Rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni. Lo fa sapere Rfi, impegnata con i tecnici per un intervento sul posto.

Il guasto che ha paralizzato il traffico ferroviario a Roma Termini e Tiburtina si fa sentire in tutte le stazioni di snodo. A Ciampino, che collega i Castelli Romani alla Capitale e dove passa anche la linea per Cassino, è caos. I pendolari sostano in attesa di qualche notizia, gli studenti si riversano alla fermata del bus che porta alla stazione metro di Anagnina ma il traffico in strada è in tilt. «È da quest'estate che non abbiamo pace», dice sconsolata una signora. «Iniziamo bene il Giubileo», aggiunge l’amica.