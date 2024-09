Langhe e Assisi con i treni turistici

Presentate due nuove tratte dell'offerta autunnale delle Fs Tti. L'obiettivo: un nuovo modo di viaggiare che coniuga spostamenti sostenibili con carrozze ad alto comfort

Leonardo Ventura 20 settembre 2024

a

a

Con l’Espresso Langhe-Monferrato e l’Espresso Assisi parte la stagione autunnale di Fs Treni turistici italiani, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. I due nuovi collegamenti sono stati presentati alla Stazione di Roma Ostiense da Tommaso Tanzilli, Presidente Gruppo Fs italiane, Alessandro Vannini Scatoli, Presidente Fs Treni Turistici Italiani, Alberto Gatto, Sindaco di Alba, Enrico Melasecche Germini, assessore ai Trasporti regione Umbria, Paola Agabiti, assessore al Turismo e Cultura regione Umbria, Claudia Porchietto, Sottosegretario regione Piemonte, Fabrizio Ghera, assessore ai trasporti regione Lazio.

I due treni autunnali di Fs Tti nascono con l’obiettivo di offrire un nuovo modo di viaggiare che coniuga il turismo lento, sostenibile, di qualità alla bellezza del viaggio in treno, a bordo di carrozze completamente ristilizzate per garantire il massimo comfort verso destinazioni dall’alto valore storico, paesaggistico ed enogastronomico.

«Finalmente oggi il mondo del turismo e quello dei trasporti si parlano e devono continuare a farlo in modo strutturale», ha evidenziato il presidente del gruppo Fs Tommaso Tanzilli. «Con Fs Treni turistici italiani vogliamo intercettare quello slow turism che sta prendendo sempre più piede, soprattutto dopo la pandemia che ha reso evidente l’importanza di un nuovo modo di fare turismo, in maniera più lenta, alla riscoperta dei borghi e delle aree interne».

I NUOVI COLLEGAMENTI AUTUNNALI

L’Espresso Assisi viaggerà sabato e domenica dal 5 ottobre al primo dicembre, da Roma Termini ad Assisi, con fermate a Terni, Spoleto, Foligno e Spello. Il sabato la partenza è prevista alle 10.05 mentre il ritorno alle 18.00, la domenica invece si parte alle 8.30 e si rientra alle 16.58. L’Espresso Langhe-Monferrato, invece, collega Roma con Alba, effettuando fermate anche a Nizza Monferrato e Asti. Le partenze da Roma Termini sono previste il 25 e il 31 ottobre alle ore 19.57 con arrivo a destinazione alle 10.35. Il rientro a Roma è previsto il 27 ottobre e il 3 novembre alle ore 18.55 con arrivo nella Capitale alle 6.33.

Nell’Espresso Assisi i viaggiatori potranno accomodarsi nei confortevoli salottini privati mentre sull’Espresso notturno Langhe-Monferrato sono a disposizione le carrozze letto dove i passeggeri potranno riposare in un ambiente curato e nella massima privacy.

GLI ITINERARI ESTIVI

La stagione estiva di Fs Treni turistici italiani è stata animata da collegamenti diurni e notturni. I treni che hanno viaggiato di giorno sono stati l’Espresso Versilia e l’Espresso Riviera, mentre di notte ha viaggiato l’Espresso Cadore, che è tornato sui binari anche d’estate.

Fs Treni turistici italiani, con l’Espresso Versilia, offre un’esperienza verso la riviera ligure l’iconica Portofino, le Cinque Terre, le splendide spiagge della Versilia, Pisa e Livorno.

Un collegamento diurno – andata e ritorno - da Milano Centrale e Pavia per Genova, Santa Margherita Ligure, Monterosso, Corniglia, Riomaggiore, Massa Carrara, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Torre del Lago-Puccini, Pisa e Livorno. Partenze previste tutti i martedì e giovedì di agosto e tutti i giovedì di settembre. Con Espresso Versilia tornano i compartimenti salottino di prima e seconda classe, che ospitano da quattro a sei persone e potranno essere prenotati per intero. Le vetture sono dotate di comode poltrone e ampi finestrini panoramici, per ammirare in totale relax le splendide coste liguri e toscane.

L’Espresso Riviera, invece, parte da Milano Centrale alle ore 7:35, nei week end fino a fine settembre, con arrivo a Nizza alle 13:58, per quanto riguarda la tratta Nizza – Milano la partenza è prevista alle 17:12 con arrivo nel capoluogo meneghino alle ore 23:40 con fermate a Pavia, Genova Piazza Principe, Varazze, Savona, Albenga, Alassio, Diano, Imperia e Ventimiglia. Un collegamento diurno che attraversa le splendide spiagge della Riviera dei Fiori ligure, fino a raggiungere la Costa Azzurra. Un treno che ha stupito tornando ad unire l’Italia con la Francia. Anche con Espresso Riviera è possibile riscoprire il piacere di viaggiare in serenità e privacy, grazie al ritorno di compartimenti salottino che ospitano non più di quattro – sei persone, dotati di finestrini grandissimi per rimirare panorami indimenticabili, cielo e mare.

SERVIZI ESCLUSIVI A BORDO

A bordo di tutti i treni Espressi di Fs treni turistici Italiani è sempre disponibile il servizio ristorante, una tradizione non più fruibile da molto tempo su un treno commerciale.

Nell’apposita carrozza, unica nel suo genere con ampie vetrate, interior ricercati e confortevoli posti a sedere, è possibile gustare menù e piatti made in Italy. Il bar di bordo è disponibile per tutta la durata del viaggio. Tutti i treni sono dotati di una carrozza speciale con ampi spazi attrezzati, sempre presidiata da personale dedicato, per il comodo e sicuro trasporto di biciclette, equipaggiamento sportivo e grandi bagagli. I piccoli animali domestici sono benvenuti a bordo.