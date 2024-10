Roma, la comunità palestinese manifesta il 12 ottobre: "Il 5 non saremo in piazza"

02 ottobre 2024 a

a

a

La comunità palestinese a Roma non sarà in piazza sabato 5 ottobre. L'annuncio viene dal presidente della Comunità palestinese di Roma e Lazio che spiega come i palestinesi scenderanno in piazza dopo una settimana: sabato 12 ottobre.

Elly Babà: gli amici di Hamas sfidano il Viminale. E il Pd tace sulla deriva antisemita

«Non saremo in piazza questo sabato ma quello dopo, il 12 alle 15 in piazzale Ostiense, a Piramide. Insieme all’Api, Associazione Palestinesi in Italia e al movimento studenti palestinesi in Italia, chiediamo il cessate il fuoco, lo stop al genocidio e ai bombardamenti israeliani in Libano e la fine dell’occupazione israeliana in Palestina. Non saremo in piazza questo sabato, insieme a Udap e ai giovani palestinesi d’Italia, perché non è autorizzata». Lo dice all’Adnkronos Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese di Roma e del Lazio.