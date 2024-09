Roma, la bomba d'acqua notturna allaga la zona sud della Capitale

25 settembre 2024 a

Allagamenti, alberi e rami caduti ma anche due persone rimaste intrappolate in auto. Il maltempo che si è abbattuto sulla Capitale nelle prime ore del mattino ha comportato una cinquantina gli interventi della polizia locale di Roma. Tra le zone maggiormente interessate dalle piogge c’è il quadrante sud della città, dove si sono registrati diversi allagamenti e il crollo di alberi e rami.

In via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazzale Venticinque Marzo 1957, i vigili urbani intorno alle 6 del mattino hanno tratto in salvo due persone rimaste bloccate in auto a causa dell’allagamento della carreggiata. Gli agenti si sono attivati, insieme ai vigili del fuoco, e hanno estratto i due dal veicolo prima di mettere in sicurezza l’area. Per uno dei due passeggeri, una donna di 56 anni, si è reso necessario il traporto all’ospedale Sant’Eugenio per le cure del caso. Chiusa la via Cassia, all’altezza di via Cassia Nuova in direzione di piazza dei Giuochi Delfici, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata. Non risultano danni a cose e persone. Alberi caduti anche in via di Mezzocammino e via della Magliana, che risulta attualmente chiusa all’altezza del Canile di Muratella, fino a via Luigi Dasti. Il solito bollettino di “guerra” dopo il maltempo nella Capitale.