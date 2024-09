Meteo Giuliacci, "pioggia e temporali": la data da segnare in rosso

24 settembre 2024 a

A causa di una "vasta depressione collocata sull’Islanda", in Lombardia, Triveneto, bassa Toscana e Lazio assisteremo al ritorno della pioggia. Quando? La data da segnare sul calendario è quella di sabato 28 settembre. Lo conferma il team di esperti nell'ultimo articolo pubblicato su meteogiuliacci.it . Nel pomeriggio il fronte "si sposterà su Friuli-Venezia Giulia e medio Adriatico con pioggia e temporali sparsi", si legge poco dopo. Fatto, questo, che potrebbe portare a un crollo drastico delle temperature.

Dove torna a colpire il maltempo. Sottocorona: "La zona nel mirino"

Poi, domenica 29 settembre, la perturbazione si sposterà di vuovo: questa volta "verso i Balcani, ma le regioni adriatiche saranno disturbate da spiccata instabilità e venti più freschi dai quadranti settentrionali", spiega la squadra del sito. Non ci si salva nel fine settimana, quando "una nuova perturbazione atlantica colpirà il Centro-Nord con temporali e calo delle temperature", hanno spiegato. Al Sud la situazione, però, potrebbe essere completamente ribaltata. La Sicilia, per esempio, toccherà "picchi di 35°C". In altre parole, hanno concluso gli esperti, "sulle regioni del Sud farà ancora caldo, mentre al Nord si vivrà un pieno assaggio autunnale accompagnato da pioggia e temperature nella media".