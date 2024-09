Meteo, Sottocorona vede nero: "Colori preoccupanti". Che tempo ci attende

08 settembre 2024 a

Le ultime previsioni di Paolo Sottocorona infrangono, una volta per tutte, il sogno di chi sperava in un'estate infinita. La pioggia, se non lo ha già fatto, sta tornando. Spesso "le quantità" delle precipitazioni "si concentrano in poche ore", ha osservato l'esperto dallo studio di Omnibus, ma "questo aggrava la situazione". Se il maltempo ha iniziato a colpire il Nord, al Sud si registra al momento solo "qualche nuvola". Ma non bisogna illudersi. Domani il quadro meteorologico cambierà in parte: "Lascerà le zone di Nord-Ovest, non quelle di Nord-Est e interesserà tutto il Centro". Poi, guardando la mappa, ha detto: "Colori preoccupanti".

Che tempo ci attende? In alcune zone non arriverà il maltempo, certo. Tuttavia, "inizia a esserci qualche pioggia". Martedì, invece, il maltempo "si allontana". Le piogge non saranno "più che moderate". Per quanto riguarda le temperature minime, esse sono "ancora elevate al Sud", ha continuato Sottocorona. Al Nord, invece, sono "un po' più basse". Dobbiamo essere pronti ad abbracciare l'autunno. "Di freddo certo non si può ancora parlare", ha aggiunto l'esperto in diretta su La7.