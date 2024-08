Nuovo stadio Flaminio, le prime immagini del progetto della Lazio

27 agosto 2024 a

Linee sinuose, due ordini di tribune e una copertura che lascia intravedere il rettangolo di gioco: spuntano le prime immagini di come sarà il nuovo stadio Flaminio. Si tratta dei rendering mostrati nel corso dell’incontro tra il sindaco Roberto Gualtieri e il patron della Lazio Claudio Lotito e pubblicate oggi dall'edizione romana di Repubblica.

Il progetto biancoceleste punta infatti sulla realizzazione di un secondo anello, come mostra il primo rendering, in un'estetica che sembra rispettare le linee disegnate da Nervi. A ottobre potrebbe arrivare il primo via libera del Comune sul progetto laziale, spiega il quotidiano. Il piano prevede l’ampliamento a 50mila posti della capienza dagli attuali 25 mila, la copertura integrale delle gradinate, e nuovi parcheggi per un investimento complessivo di circa 250 milioni di euro.

Lazio, primo volo sul nuovo stadio. Il rendering: ecco come diventerà il Flaminio https://t.co/yKqSV8fUf7 pic.twitter.com/dp6UFuTYWn — Repubblica Roma (@rep_roma) August 27, 2024

Anche Roma Nuoto e Credito sportivo hanno presentato proposte di riqualificazione dell'impianto. Alessandro Onorato, assessore allo Sport del Comune, ha spiegato che i tre progetti potrebbero convivere nella stessa conferenza dei servizi da cui uscirà poi il progetto vincitore.