Roma, c'è una ladra rom dei record: dieci figli e 148 arresti. Stavolta andrà in galera?

C’è una coincidenza temporale pressoché perfetta tra il residuo di pena che deve scontare e la sua età anagrafica: rispettivamente 30 e 31 anni. Stiamo parlando di Ana Zahirovic, donna di origine rom, arrestata ieri dai carabinieri di Pomezia all’interno del campo nomadi di Castel Romano, dove era domiciliata. Nella sua «carriera» criminale, lunga un ventennio, ha commesso 148 reati. Un elenco esteso di cui fanno parte furti, borseggi, resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Nonostante le sentenze definitive Zahirovic in carcere è stata con i contagocce. Perché? La 31enne, che fa parte di una tra le storiche famiglie criminali di origine croata, è madre di ben dieci figli, l’ultimo nato pochi mesi fa. È l’articolo 146 del codice penale che prevede la sospensione della pena per le donne incinte o per le madri con figli di età non superiore a un anno. E anche in occasione dell’arresto di ieri è più che probabile che la norma produca il suo effetto.

Zahirovic dopo l’arresto andato in scena all’interno del campo rom è stata trasferita dai militari nel carcere di Rebibbia. Come detto Zahirovic ha partorito l’ultimo dei suoi dieci figli lo scorso maggio, dunque anche in questo caso il suo avvocato ha presentato la richiesta di differimento pena. L’ennesimo episodio di quello che in molti definiscono un cortocircuito giudiziario. Le prime segnalazioni delle forze dell’ordine a suo carico risalgono al 2014, quando bazzica le stazioni ferroviarie e delle metropolitane delle principali città italiane: Milano, Roma e Brescia. Nel capoluogo lombardo compie una lunga serie di furti e furti aggravanti, anche grazie a delle complici. A partire dall’anno successivo il teatro prediletto di Zahirovic diventa la stazione Termini, uno tra i luoghi prediletti dai borseggiatori. L’ultimo caso di cui si è resa protagonista risale allo scorso 3 agosto, quando è stata segnalata dai carabinieri di piazza Venezia. A rendere ancora più intricato il caso c’è il fatto che negli anni è sempre stato poco agevole calcolare il cumulo di pena perché la donna continuava rubare.

Nel 2019, quando Zahirovic era stata arrestata a Milano, i magistrati avevano calcolato 22 anni e otto mesi. Le toghe oltre ad aver stabilito 30 anni di pena hanno deciso che la donna deve pagare 10.000 euro di multa. Va da sé che quello di Zahirovic non è un caso isolato. Poco più di un anno fa, per la precisione lo scorso luglio, i carabinieri di Milano hanno arrestato un’altra donna di origine rom su cui pendeva un cumulo di pena pari a 58 anni di reclusione (ma da scontare 29 e 11 mesi perché l’ordinamento italiano prevede come durata massima una carcerazione trentennale). Anche in quel caso la 35 enne è stata fermata all’interno di un campo, quello di Cascina Mezzana a Bareggio. I reat contestati? Furti e borseggi compiuti lungo tutto lo Stivale tra Udine, Vicenza, Rovigo, Bolzano, Riccione, Firenze, La Spezia, Genova e Torino. Un altro caso simile è quello di Ancona, dove lo scorso primo luglio è stata arrestata una 60enne. Anche per lei, una decina di figli anzi 12 (e alcuni nipoti) e un cumulo di pena pari a 30 anni. A detta del suo avvocato ha tendenze suicide, un comportamento incompatibile con il carcere.