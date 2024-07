Cicalone "spione", metro tappezzata di adesivi: chi tifa per i borseggiatori

13 luglio 2024 a

In difesa dei borseggiatori e contro Cicalone e le "guardie". Da qualche giorno nella metropolitana di Roma, soprattutto sulla linea A, quella che va da Anagnina a Battistini, sono spuntati numerosi adesivi contro lo youtuber ed ex pugile finito al centro delle cronache da quando ha iniziato a filmare i furti in metro. "Cicalone spione", "All cicalone are bast***", e via dicendo.

Video su questo argomento La versione di Cicalone: "Fascisti? Squadristi? Il problema sono i borseggiatori"

Alcuni sticker riprendono la serie di video di Simone Cicalone "Scuola di botte", cambiata in "Scuola di polizia". Insomma, stazioni e vagoni tappezzati di adesivi per denunciare non i furti, i borseggi, le aggressioni che romani e turisti subiscono quotidianamente. Ma chi li denuncia e li filma.