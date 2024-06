Roma, studentessa violentata. Arrestato un uomo: stuprò una tassista nel 2015

06 giugno 2024 a

È Simone Borgese l’uomo arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una studentessa a Roma. Il 39enne è stato condannato e ha scontato sette anni di carcere per uno stupro commesso nel 2015 ai danni di una tassista. Era tornato in libertà il 10 novembre 2021. L'8 maggio scorso ha fatto salire sulla sua auto, con la scusa di chiedere indicazioni stradali, una studentessa che stava aspettando l’autobus in via della Magliana.

L’uomo con la giovane a bordo ha poi raggiunto una zona isolata costringendola a subire una violenza. Infine l’ha riaccompagna nei pressi di Villa Bonelli. La giovane ha sporto denuncia e gli investigatori hanno fatto immediatamente scattare le indagini. Oltre alle informazioni e alle descrizioni fornite dalla vittima gli investigatori hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino presente sul tragitto percorso dall’uomo. Infine, grazie al riconoscimento fotografico, hanno identificato e arrestato il 39enne.