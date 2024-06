Visconti, affissa la lista delle ragazze "conquistate": liceo nella bufera

05 giugno 2024 a

Una lista di "conquiste", con i nomi delle ragazze con cui alcuni maturandi sostenevano di aver avuto baci, effusioni e rapporti, è stata affissa sul muro di una classe del liceo romano Visconti. Un professore, incuriosito dall'elenco che si allungava col passare del tempo, ha chiesto numi agli studenti che hanno ammesso il motivo della lista. Il fatto è stato segnalato alla dirigente scolastica e il caso è deflagrato.

Un gruppo di studentesse e di studenti del noto liceo romano ha chiesto e ottenuto l'aula magna per un momento di confronto sul caso, mentre i ragazzi si sarebbero scusati. Tuttavia in base all’articolo 5 del regolamento di disciplina degli studenti, i responsabili rischiano la sospensione per 15 giorni per "reati che violino la dignità e il rispetto della persona", o una stroncatura in condotta che può portare alla bocciatura.