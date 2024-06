Piazza Venezia, turisti senza vergogna: a mollo nella Fontana del Tirreno

06 giugno 2024 a

a

a

Le fontane nel cuore di Roma usate alla stregua di una piscina. Insieme al caldo con le temperature che in questi primi giorni di giugno iniziano a diventare estive, torna il malcostume dei bagni dei turisti. Questi due giovani, come se fosse la cosa più normale del mondo, non si fanno problemi a mettersi a mollo in una delle fontane ai lati dell'Altare della Patria, a piazza Venezia, in cerca di refrigerio. In particolare i due ragazzi sguazzano nella fontana del Tirreno, sul lato destro della grande scala centrale del monumento a Vittorio Emanuele II, davanti al passeggio di romani e turisti. Una vergogna nel cuore di Roma, in una delle piazze e dei luoghi più famosi e visitati del mondo.