Roma, il Far West al Prenestino causa una vittima: morta l'81enne ferita da un proiettile

Elena Ricci 24 maggio 2024 a

a

a

Vere e proprie scene da Far West a Roma, dove ieri pomeriggio, poco dopo le 18, al Villaggio Prenestino, alcuni colpi di pistola sono stati esplosi da due uomini a bordo di una Fiat 500. Alcuni proiettili hanno colpito alla schiena una donna di 81 anni che viaggiava con un’amica a bordo di una Smart. Da chiarire se la vettura sulla quale viaggiavano le due donne sia stata colpita per sbaglio. Fatto sta che la donna è morta questa mattina. A terra la Polizia Scientifica ha trovato ben 5 bossoli. Sul caso indagano i poliziotti della Squadra Mobile. Illesa l’altra donna (64 anni) che era nell’auto con l’anziana, dal lato del volante. Caccia a chi ha esploso i colpi e si è allontanato su una 500 rossa.

Poche aree, troppi mezzi. “Carico e scarico” merci manda in tilt Roma

La vittima, 81enne di Reggio Calabria, ma da anni residente nella Capitale, era stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I e subito le sue condizioni erano apparse gravissime. Secondo alcuni testimoni, la Fiat 500 stava facendo un inseguimento con un’altra vettura all'altezza di via don Primo Mazzolari, dove si trovava la Smart con l’anziana, e a quel punto sono stati esplosi i colpo, dandosi poi alla fuga in direzione Ponte di Nona. Dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza, visionate dagli investigatori della squadra mobile, si vedono infatti due macchine rincorrersi e a un certo punto affiancarsi, ma in mezzo ai due veicoli è finita l’automobile dove a bordo c’erano le due donne. Chi indaga non esclude che il regolamento di conti armato riguardava questioni legate alle due piazze di Ponte di Nona e in particolare quella delle case popolari della zona.