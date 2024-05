Roma, tassista minacciato con un coltello: "Ho avuto una paura terribile"

22 maggio 2024 a

Ai microfoni di Pomeriggio Cinque, il programma di informazione condotto da Myrta Merlino, ha parlato il tassista che ieri è stato rapinato a Roma. In piena notte e in zona Tirburtina, un uomo armato di un lungo coltello si è introdotto nell'automobile non appena il conducente si è fermato per prendere una cliente che aveva prenotato la corsa. Da una macchina parcheggiata è sceso un uomo con il volto coperto da una maschera che, insieme alla donna, è salito a bordo e ha minacciato il tassista facendosi consegnare il portafogli con dentro cinquanta euro. "Ho avuto una paura terribile, era una bella lama", ha confessato in collegamento con lo studio della trasmissione.

Sul posto le volanti della polizia si sono messe sulle tracce dei due rapinatori, bloccati poco dopo. Si tratta di due italiani che avevano ancora il coltello usato per il colpo e che sono stati portati al commissariato San Basilio e arrestati per rapina aggravata in concorso. "Aveva una maschera da clown, da fantasma. Una maschera di carnevale", ha ribadito il tassista parlando con Myrta Merlino. "La ragazza sembrava dolorante, mi sono fidato. Ho aperto le portiere e l'ho fatta salire. Vedevo che non chiudeva la frontiera. È stata una frazione di secondo ed è entrato quell'essere lì", ha raccontato. "Ho appena subito una rapina. C'era questa ragazza e non ho visto che c'era anche un compagno dietro. Mi hanno subito puntato il coltello, ma sono riuscito a districarmi", aveva detto pochi minuti dopo l'accaduto al 112.