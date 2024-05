Incidente tra autobus e tir, paura e traffico in tilt a via della Pisana

21 maggio 2024 a

Incidente tra un tir e un autobus della linea 808 in via della Pisana a Roma. Forti le ripercussioni sul traffico, non risultano feriti. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8:25 all'altezza del civico 996, in un punto particolarmente critico vicino a una curva che porta al Grande Raccordo Anulare. Pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via della Pisana 996: gli agenti hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area per i rilievi e la gestione della viabilità nella zona interessata.

La parte laterale dell'abitacolo del tir risulta completamente danneggiata, con lo sportello accartocciato, mentre i vetri dei finestrini dell'autobus sono andati in frantumi. Fortunatamente non ci sono stati feriti.