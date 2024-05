San Giovanni, rapinatori piombano in casa: lei si difende a morsi e li mette in fuga

Martina Zanchi 01 maggio 2024 a

Rapina in casa martedì sera in via Amiterno a Roma, zona San Giovanni. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del locale commissariato intorno alle 21 due banditi hanno smurato la grata della finestra al piano terra di un appartamento per poi fare irruzione cercando di imbavagliare l'inquilina, una donna di 67 anni che era sola in casa. Ma la signora ha reagito con veemenza mordendo un dito del rapinatore.

Una reazione che ha colto di sorpresa i malviventi, dando alla donna la possibilità di urlare con tutta la forza che aveva in corpo attirando l'attenzione dei vicini. A quel punto i rapinatori sono fuggiti, portando via però alcuni gioielli d'oro il cui valore è ancora da quantificare. Illesa la 67enne.