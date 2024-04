Giubileo 2025, la promessa di Gualtieri: "Quando chiude il cantiere di piazza Pia"

22 aprile 2024 a

a

a

In vista del Giubileo 2025, Roma è un cantiere a cielo aperto. Lavori ovunque e, in alcuni casi, viabilità praticamente bloccata. Il sindaco della Capitale, però, fra i primi annunci e fornisce le date di chiusura dei primi cantieri. Si parte da quello centralissimo di Piazza Pia, tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione. Il primo cittadino annuncia che i lavori saranno completati e il cantiere sarà completamente chiuso entro l'8 dicembre 2024, data in cui verrà aperta la Porta Santa e avrà ufficialmente inizio il Giubileo 2025.

«L’intervento di Piazza Pia sta procedendo secondo il calendario e quindi confermiamo il nostro impegno per chiudere il cantiere entro l’apertura della Porta Santa» (l’8 dicembre 2024 ndr). Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla conferenza ’Preparazione al Giubileo Cattolico 2025’ nella sede della stampa estera. Ci saranno «due fontane all’ingresso dei due lati di via della Conciliazione, molto belle che arricchiranno un intervento che ricuce una ferita: avere una autostrada tra Castel San’Angelo e via della Conciliazione era un vulnus estetico e urbanistico che recuperiamo».