Roma, il divieto di trasferta non ferma gli hooligans del Feyenoord? Scatta l'allerta sicurezza

20 febbraio 2024 a

a

a

Divieto di trasferta a Roma anche questa volta per i tifosi olandesi in occasione della partita di playoff di ritorno dell’Europa League Roma-Feyenoord che si disputerà allo stadio Olimpico giovedì 22 febbraio alle 21 (l’impianto del Foro Italico sarà sold out). L’ordinanza del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, è stata emessa già la settimana scorsa e in questura questa mattina, nel corso di un tavolo tecnico, sono stati messi a punto i consueti servizi di prevenzione, dopo che nel 2015 un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna.

"Massacriamoli". Roma-Feyenoord, la minaccia degli ultrà

Il piano sicurezza scatterà domani mattina con massima attenzione da parte delle forze dell’ordine ai luoghi sensibili del centro, tra cui anche piazze e fontane. Non si esclude infatti che, nonostante il divieto di trasferta, i Vak S - la frangia più violenta della tifoseria di Rotterdam - possano tentare di raggiungere la Capitale ed è già in corso il monitoraggio del web e il lavoro informativo della Digos per intercettarne i movimenti. Lo scorso 20 aprile, in occasione dei quarti di finale di Europa-League, nonostante il divieto, a Roma arrivarono diversi gruppi di tifosi. Vennero tutti intercettati dalle forze dell’ordine e accompagnati allo Shamrock, pub vicino al Colosseo divenuto negli anni luogo di ritrovo degli ultras di mezza Europa. Da lì furono poi riaccompagnati ai loro alberghi alla fine della partita, con gli hooligans che non causarono alcun tipo di problema.