Napoli, De Laurentiis caccia pure Mazzarri. Nome a sorpresa per la panchina

Altro scossone a Napoli. Il club campione d’Italia manda via anche Walter Mazzarri (già subentrato a stagione in corso a Rudi Garcia) e si affida a Francesco Calzona: salgono così a otto i cambi in panchina in serie A dopo 25 giornate di campionato. 15 punti in 12 gare e squadra scivolata al decimo posto (anche se con una gara da recuperare), a -9 dalla zona Champions: i risultati scadenti e il flop pure nella Supercoppa sono costati caro al tecnico toscano. Dentro Francesco Calzona, ct della Slovacchia e in passato nello staff di Sarri e Spalletti.

Ad annunciare ufficialmente la fine del rapporto con Mazzarri è stato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervistato da Sky Sport dopo la decisione: «Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis ed è soprattutto un amico del Napoli, ed è sempre doloroso esonerare un amico, l’ho ringraziato perché è stato disponibilissimo a venire in aiuto nostro in momento di difficoltà, ma bisogna anche considerare che al Napoli e ai tifosi del Napoli bisogna riuscire a dare sempre qualcosa di più e ora cerchiamo di darlo con Calzona che ha lavorato prima con Sarri e poi con Spalletti e conosce l’80% dei nostri giocatori». E pensare che pochi mesi fa Napoli era in delirio per la vittoria dello scudetto.