Roma-Feyenoord, la minaccia degli ultrà olandesi: "Massacriamoli"

Luca De Lellis 19 dicembre 2023

Non c’è due senza tre, sperano i tifosi giallorossi. Il secondo posto nel girone di Europa League è costato caro alla Roma di José Mourinho che, nell’urna di Nyon, non è stata certo fortunata: il Feyenoord era la squadra probabilmente più attrezzata e temibile. Il sorteggio dei playoff è stato tutt’altro che benevolo, basti domandare ai cugini della Lazio che a ottobre, in quel di Rotterdam, hanno rischiato di mancare la qualificazione agli ottavi di Champions League sciogliendosi e incassando un pesante 3-1. E poi gli ultras olandesi nutrono sete di vendetta. Lo si intuisce dai messaggi intimidatori, riportati dal sito forzaroma.info, che sono apparsi sui loro profili social nelle ore immediatamente successive all’estrazione delle palline. “Massacriamoli”, “vendichiamoci”, “Roma vaff…..o” con tanto di pubblicazione di filmati nostalgici che riprendono l’assalto a Piazza di Spagna del 2015, nel quale si consumò il danneggiamento della Barcaccia del Bernini ai piedi della Scalinata di Trinità dei Monti.

Scene di una maleducazione aberrante, che si spera non si ripetano più anche perché, visti i precedenti, si penserà sicuramente a una completa limitazione della trasferta per i sostenitori del Feyenoord. Sarà la terza volta in 3 anni che le due società si scontrano: nella prima, a Tirana, in palio c’era il trofeo della prima edizione della Conference League, e tutti ricordiamo come andò a finire. L’ultimo vero squillo del Zaniolo giallorosso e la prima e sinora unica coppa trapiantata a Trigoria dallo Special One. Poi, nella stagione 2022/23, il doppio confronto nei quarti di finale di Europa League che premiò ancora Dybala & Co. con la Roma che si aggrappò alla seconda finale europea consecutiva, vedendola sfumare sul più bello per mano del solito Siviglia e di un arbitraggio discutibile. E allora quest’ennesimo confronto come può non avere il dolce sapore della vendetta per gli ultras olandesi? Tanto più se sanno bene di non essere ben accetti nella Capitale, dopo gli orrori vandalici di 9 anni fa. Come anticipato, e come già si è deliberato solo una manciata di mesi fa, sarà bandita la trasferta dell’Olimpico agli hooligans olandesi, e viceversa succederà per i tifosi romanisti a Rotterdam. Per comprenderne le ragioni sarebbe istruttivo farsi un giro su una delle pagine Instagram dei gruppi di tifosi del Feyenoord. Video di bombe carta nella fontana di Piazza di Spagna, scontri con la polizia e devastazioni in pieno centro. A casa loro mai si permetterebbero di farlo: rivangare un passato che andrebbe etichettato come macchia indelebile è solo un ulteriore scempio.