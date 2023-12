Malagrotta, l'ordinanza di Gualtieri: "Vietato lo sport all'aperto"

25 dicembre 2023 a

Nessuno sport all’aperto in un raggio di sei chilometri e finestre chiuse in caso di cattivi odori: è quanto prevede l’ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per far fronte all’emergenza causata dall’incendio divampato alla vigilia di Natale all’impianto Tmb di Malagrotta, nella zona ovest della Capitale. E' stato attivato il Centro operativo comunale per la gestione delle emergenze (Coc) ed è stata diramata l’ordinanza che riguarda tutta la zona rientrante in un raggio di 6 chilometri dal luogo del rogo.

L’ordinanza, in attesa delle valutazioni sulla ricaduta degli inquinanti aereodispersi, dispone il divieto di attività sportive all’aperto, il divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari di origine vegetale prodotti nell’area individuata, il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile. Viene inoltre raccomandato di limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico ricreative, e di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti. In caso di emergenza si raccomanda di contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200. Nella zona interessata sono possibili, a scopo precauzionale, interruzioni di luce, gas e acqua.