Incendio Malagrotta, impianto rifiuti in fiamme: "Tenete le finestre chiuse"

Un incendio devastante che preoccupa per il tipo di materiale che potrebbe essere andato a fuoco. L'incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica 24 dicembre nell'area per il trattamento rifiuti di Malagrotta, periferia ovest di Roma.. In fiamme materiale di risulta al Tmb1 in un capannone adiacente a quello bruciato due anni fa. Da un primo esame effettuato dai vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite da un silo all’interno del Tmb1.

"Bisogna aspettare che il fuoco venga spento, prima dall’esterno e poi dall’interno. Probabilmente ci vorrà un bel po' di tempo perché il fuoco all’interno resterà covante per parecchio", ha detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, al telefono con RaiNews24. "Spero si tratti di ore, ma purtroppo dalla nostra esperienza se il cumulo di materiali all’interno è molto importante ci vuole qualche ora in più. Confidiamo che ci sia anche da parte della popolazione la chiusura delle finestre per evitare che il fumo entri all’interno delle abitazioni. Siamo comunque in contatto con l’Arpa Lazio e daremo aggiornamenti con gli altri enti competenti", ha aggiunto De Acutis.

Maxi-incendio a Malagrotta, la colonna di fumo verso Roma | VIDEO

Una colonna di fumo scuro dall'odore acre si è alzata in direzione di Roma provocando preoccupazione nei cittadini. "Si raccomanda, a titolo precauzionale, alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell’incendio di: - non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; - mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; - non utilizzare al momento i condizionatori d’aria"; si legge in una nota diffusa dal Campidoglio. In caso di emergenza viene chiesto ai cittadini di contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200. Sul posto sono giunti per un sopralluogo l’assessore ai Rifiuti Sabrina Alfonsi e il dg di Ama Alessandro Filippi.