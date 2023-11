Monteverde, albero cade su una passante: 80enne muore schiacciata

Massimiliano Gobbi 25 novembre 2023 a

a

a

Una donna di circa 80 anni è morta schiacciata da un albero caduto a causa del maltempo a Roma. È successo alle ore 11.30 circa al civico 56 di via Donna Olimpia, nella zona di Monteverde quando per cause in corso di accertamento, un albero è caduto in strada colpendo una passante. Lanciato l'allarme, sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarla, ma per l'anziana donna, gravemente ferita alle gambe, non c'è stato scampo. Una scena drammatica avvenuta in pieno giorno, in una zona di Roma colpita da violente raffiche di vento, che hanno raggiunto i 70 km/h.

L'influenza dilaga e mette ko gli ospedali di Roma. Pronto soccorso in crisi

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Ostiense con in supporto la gru, il carro sollevamenti e il capo turno provinciale. In ausilio ai pompieri, personale della protezione civile Giannino Caria e agenti di polizia locale del gruppo di Montesacro che in via cautelativa hanno interdetto al transito pedonale la strada per circa metri 150 su entrambi i lati per far verifiche di tutti gli alberi della zona. Presente sul posto anche l'assessore all'ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a colloquio con il figlio della donna, sotto choc.

"Dove si correrà il prossimo GP d'Italia". La Formula E va via da Roma

Resta da chiarire se l'uomo abbia assistito alla morte della madre. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato l’improvviso cedimento della pianta anche se non si escludono infiltrazioni d’acqua collegata alla pioggia caduta nei giorni scorsi e al forte vento della notte e della mattinata di sabato. Accertamenti in corso anche sulle condizioni di salute degli altri alberi che si trovano lungo la strada. Come se non bastasse, inoltre, una squadra territoriale di Tuscolano dei vigil del fuoco è intervenuta in via del Pergolato (zona Alessandrino) per dei rami caduti che hanno ferito una donna che transitava a piedi sul marciapiede. In viale Don Pasquino Borghi, al civico 312 di Mostacciano, inoltre, un albero è caduto su una bancarella.Ferita una donna in modo lieve che si trovava in prossimità del banco, è stata trasportata dal 118 all'ospedale Gemelli. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco proveniente dall'Eur.