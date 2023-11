Preferenziale Portuense, troppi incidenti. FdI: ripensare il tracciato

11 novembre 2023 a

"È una Waterloo, l'ennesima in termini di mobilità per questa città e per questo territorio: 14 incidenti con 7 feriti di diversa entità sono un dato che deve fare riflettere. Il dato ricevuto dal Gruppo XI della Polizia Locale sulla preferenziale Portuense è a dir poco imbarazzante". Lo dichiarano in una nota il deputato di Fdi Luciano Ciocchetti, la consigliera capitolina Fdi Francesca Barbato e il consigliere Fdi dell' XI municipio Marco Palma che annunciano: "La prossima settimana chiederemo un report per le strade interne al quadrante Portuense (da via Greppi- Belluzzo) che, di fatto, sono state inevitabilmente interessate da una maggiore mobilità a seguito dell'apertura della stessa Portuense a settembre scorso".



"La progettualità messa in atto crea problemi a tutti e l'attraversamento pedonale per raggiungere le fermate, se non avesse provocato già investimenti a danno di pedoni, ricorda più i file rouge di giochi senza frontiere che una opportunità per i pedoni - aggiungono nella nota - Da settimane uno dei semafori è spento (altezza di via Troiani) e questo rende ancora più rischioso il raggiungimento della fermata che, ricordiamo, è sempre posizionata al centro della strada. Rimodulare la preferenziale consentendo la sosta magari restringendo alcuni tratti di marciapiedi, è una priorità. Dopo aver portato la questione all' attenzione del consiglio municipale verrà presentata anche in assemblea capitolina un'interrogazione".