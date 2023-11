Ladispoli, un leone è scappato dal circo: via alla caccia e allarme per i cittadini

11 novembre 2023 a

a

a

Un leone è scappato dal circo in viale Mediterraneo, a Ladispoli. Sul posto poliziotti, finanzieri e carabinieri della stazione Ladispoli, Civitavecchia e forestali che sono riusciti a individuare l’animale, visibilmente spaventato, intorno alle 16, in un canneto vicino al circo. Un elicottero sta sorvolando l’area mentre è arrivato anche il personale della polizia provinciale e lo stesso direttore del circo con una gabbia.

Troppi incidenti sulla preferenziale Portuense. FdI: ripensare il tracciato

Su Facebook il sindaco del comune in provincia di Roma, Alessandro Grando, ha spiegato che l’animale «è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto. Invito tutti a prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione. Per quelli che cominceranno a chiedere, perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al Tar e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente».