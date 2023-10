Ztl e Fascia Verde cacciano i romani

Gianfranco Ferroni 31 ottobre 2023 a

Cosa fa chi abita nella Ztl o nella «fascia verde»? Vuole vendere la casa, per andare a vivere fuori dalle aree controllate dalle telecamere, che registreranno ogni passaggio delle auto. Sì, perché alla fine si arriverà ad una schedatura gigantesca dei movimenti dei cittadini, che saranno sempre controllati. E allora quale soluzione stanno cercando i romani? Improvvisamente sono apparsi sul mercato immobili che non erano stati posti in vendita da decenni, alcuni addirittura da secoli, appartenenti a famiglie che non ne possono più di vivere in un centro storico che è dominato dalle presenze dei turisti: e in vista del Giubileo del 2025 andrà sempre peggio. È tornato di moda l'Eur, con le sue ville ricche di giardini. E puro il litorale sta incontrando i gusti, per chi ama abitare al mare anche d'inverno. Il mercato immobiliare subisce le decisioni del Campidoglio, ma ancora pochi se ne rendono conto. Fatto sta che Ztl e «fascia verde» stanno cacciando i romani dal centro, e non solo.

Due ore e mezza per percorrere 12 chilometri. Benvenuti a Roma

COLUSSI PREMIA ROMA È la classe II C dell'istituto comprensivo Via Anagni a Roma la vincitrice del photocontest Acquamica, con la foto intitolata «Il lago che combatte» che ritrae il lago Ex Snia-Bullicante, seguita dalla II A dell'Istituto Comprensivo Lanfranchi di Sorisol ee dall'Istituto Comprensivo Val di Vara di Sesta Godano. Oltre trecento foto inviate dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado da tutta Italia e più di 18mila i voti sul sito acquamicacolussi.it. Sono questi i numeri del concorso Acquamica, promosso dal Gruppo Colussi con Legambiente Scuola, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

Allarme rientrato a Roma: la nuova Ztl slitta di un anno

Per Massimo Crippa, direttore commerciale del Gruppo Colussi, «è stato un onore e un privilegio riuscire a coinvolgere così tante classi di tutta Italia, siamo felici di questa grande partecipazione dei più giovani, aiutati dai loro insegnanti, a un progetto che è anzi tutto un'occasione di sensibilizzazione. Il concorso fotografico è stato un tassello di un impegno per l'ambiente del Gruppo Colussi a 360 gradi, che comprende il packaging riciclabile, la riduzione di oltre il 60% della plastica dalle confezioni, il risparmio del 33% dell'acqua, l' uso di Arriva online su Youtube e Spotify la prima puntata di «The Jerry Thomas Show»: un formato curioso che nasce dalla collaborazione tra Velier e The Jerry Thomas Speakeasy, in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Unfollow Advertising. Il progetto di comunicazione vede protagonista il bar come luogo di incontro, di chiacchiere svagate come di idee appassionate. Personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema siedono al bancone del Jerry Thomas Speakeasy in un vero e proprio late night, un talk che vuole essere nello stesso tempo ironico e ficcante. La prima stagione ha come ospite fisso un grande distillato come il rum, raccontato da Luca Gargano, l'imprenditore visionario che anima Velier. Nella prima puntata al bancone c'è l'attore Francesco Montanari, protagonista di «Romanzo Criminale».