Roma, scoppia un incendio in un appartamento a Trastevere: una vittima

Dramma a Roma. Un uomo di 51 anni è morto in un incendio divampato questa notte, verso le 4.30, in un appartamento al piano terra di una palazzina in via Aurelio Saffi, nel quartiere Trastevere, a Roma. Le fiamme hanno distrutto l'abitazione. Stando a quanto di apprende, i vigili del fuoco, nel corso dell'intervento, hanno tentato di salvare l'uomo, che però è deceduto poco dopo, probabilmente, a causa dei fumi inalati e delle ustioni sul corpo. Al termine dell'intervento l'abitazione è stata dichiarata completamente inagibile. Sul posto, oltre ai pompieri, anche il 118 e la polizia.