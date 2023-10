28 ottobre 2023 a

a

a

Scatta l'allarme bomba in piazza del Colosseo, al centro di Roma. Stando alle prime ricostruzioni, una persona avrebbe lasciato uno zainetto allontanandosi subito dopo. Sul posto la polizia. Molte le auto delle forze dell'ordine presenti. Gli artificieri, appena arrivati, si sono messi in azione per eventualmente disinnescare il presunto ordigno, ma l'allarme è rientrato.