Roma, la soluzione fai da te contro il traffico e la doppia fila: il video è virale

Il traffico di Roma sta esasperando ogni giorno di più i cittadini della Capitale e sempre più spesso capita di assistere a scene che poco sanno di una moderna capitale europea. L’ultimo video diventato virale è quello delle immagini arrivate da Trastevere, quartiere nel cuore della città, in cui le strade sono spesso strette e in caso di intralcio l’ingorgo è assicurato. Ed è proprio una mini-car a paralizzare la zona, con le altre vetture che non riescono a transitare. Dopo diversi tentativi vani di rintracciare il proprietario tre uomini hanno deciso di adoperarsi per una giustizia fai da te: la macchina è stata letteralmente ribaltata per liberare la strada e permettere il passaggio delle altre automobili, bloccate in coda dietro il mezzo. Qualche ora dopo è circolato un altro video, quello in cui alcuni ragazzi rimettono la ‘macchinetta’ nella sua posizione naturale a seguito dell’intervento con la forza. Non tutti hanno gradito la soluzione autonoma, ma anche tanti altri hanno capito la situazione da esaurimento nervoso che in questi sta facendo piombare Roma in una crisi totale della mobilità.