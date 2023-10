Ztl Fascia Verde, c'è l'intesa con la Regione. Gualtieri: "Slitterà di alcuni mesi"

20 ottobre 2023 a

A pochi giorni dall’entrata in vigore della nuova Fascia Verde, in programma il 1° novembre, è arrivato 'annuncio dell'intesa trovata tra Roma Capitale e la Regione Lazio. Slitta di alcuni mesi l’accensione dei varchi della Zona a traffico limitato. "Abbiamo trovato l’intesa con la Regione Lazio sulle modifiche sulla delibera per la Ztl fascia verde. L’accensione dei varchi slitterà di alcuni mesi in attesa dell’attivazione del Move-in e dei carnet d’ingresso". Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il punto stampa sulla nuova cantierizzazione e viabilità a Piazza Venezia per la realizzazione della stazione della Metro.

La nuova Fascia Verde è già un flop con i controlli mancati

Il Campidoglio aveva promesso ai cittadini che le limitazioni annunciate sarebbero state "ammorbidite" e che una delle possibilità sarebbe stata la decisione di far slittare di un anno l’entrata in vigore del divieto. Il piano approvato a novembre 2022 dal Campidoglio prevede una stretta per i veicoli a gasolio euro 3 oltre alle già bandite auto a benzina e diesel pre-euro 1, euro 1 ed euro 2. Compresi anche i ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina pre-Euro 1 ed euro 1 e a gasolio pre-Euro 1, euro 1 ed euro 2.