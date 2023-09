Nancy Brilli in strada con le pantofole: "Assurdo, dove sono i taxi?", lo sfogo

Francesco Fredella 29 settembre 2023 a

Prima Enrico Montesano e poi Nancy Brilli. L'emergenza taxi a Roma sembra aver assunto dimensioni gigantesche. E ora, dopo l'allarme lanciato da molti turisti, arriva la denuncia dell'attrice romana che viene contattata dall'Adnkronos. "E' una situazione assurda e incomprensibile. Recentemente sono stata ad aspettare un taxi oltre quaranta minuti, perché non avevo altro modo di andare in centro, spesso non rispondono nemmeno. Ma che è successo?", dice all'Adnkronos.

L'attrice romana si sfoga e affida all'Adnkronos una chiara denuncia legata ai taxi a Roma. "Dopo il Covid avevo scelto di non prendere più la macchina e di andare solo in taxi. Pare che non sia più possibile. Avevo l'abbonamento a radiotaxi, mi piaceva anche molto, facevano un servizio utile, aspettavano anche che tu entrassi in casa...poi che è successo? Dove sono finiti i taxi di Roma?", spiega l'attrice al telefono con l'agenzia di stampa diretta da Davide De Sario. In seguito è comparsa un'altra story con Brilli finalmente in taxi.

"Non se ne trova neanche uno". Perché Montesano attacca Gualtieri

Prima di Nancy Brilli, anche Enrico Montesano ha parlato della mancanza di Taxi a Roma. "Io mi muovo solo con i taxi e mi sono trovato in qualche occasione veramente disperato, ho chiamato due tre compagnie e non c'erano vetture disponibili. Una città come Roma, che vive di turismo, non dovrebbe avere questo problema. E' controproducente per una città a vocazione prettamente turistica come la nostra", ha denunciato all'Adnkronos l'attore romano.