Roma, Enrico Montesano attacca Roberto Gualtieri: cosa dice al sindaco

Francesco Fredella 28 settembre 2023 a

Prendere un taxi a Roma? Sembra diventato impossibile. A dirlo, adesso, è anche Enrico Montesano: il popolare attore romano si unisce alle polemiche degli ultimi mesi. "Io mi muovo solo con i taxi e mi sono trovato in qualche occasione veramente disperato, ho chiamato due tre compagnie e non c'erano vetture disponibili. Una città come Roma, che vive di turismo, non dovrebbe avere questo problema. E' controproducente per una città a vocazione prettamente turistica come la nostra", riferisce all'Adnkronos il popolare attore Enrico Montesano, romano doc e grande fruitore del servizio taxi della Capitale.

Non è la prima volta, infatti, che turisti e residenti denunciano la mancanza di taxi. Il motivo? Forse poche licenze. Nella Capitale si assiste a code chilometriche alla stazione Termini o a Fiumicino e Ciampino (i due aeroporti). Tutto questo è drammatico per la mobilità urbana. "Io ho imparato da Garinei, il mio vecchio maestro - spiega Montesano - Che diceva: io posso pure andare in un posto in macchina, ma poi dove parcheggio? Quindi vado direttamente col taxi", continua nel lungo sfogo Montesano. L'attore precisa che non ce l'ha coi tassisti: "Io sono amico dei tassisti, ci parlo, non credo che sia colpa loro ma il Comune di Roma deve prendere in mano la situazione e risolvere il problema".