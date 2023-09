Prodotti scontati, i supermercati di Roma che aderiscono al "patto": l'elenco

28 settembre 2023 a

È online il portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato al Trimestre Anti-inflazione. Nelle sezioni è possibile consultare i punti vendita aderenti suddivisi per provincia e le domande frequenti (FAQ) per consumatori e imprese. Tra le risposte individuate dal ministero la spiegazione del trimestre anti-inflazione che ha preso oggi il via ufficiale con la firma a Palazzo Chigi alla presenza della premier Meloni, e del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. La misura in vigore fino al 31 ottobre riguarderà beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel «carrello della spesa», nonché dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona. Gli esercenti che aderiscono all’iniziativa saranno riconoscibili da un bollino tricolore del governo, che riprende i colori della bandiera italiana, con la scritta «trimestre anti-inflazione».

Prodotti scontati col "bollino tricolore", la mossa del governo contro il caro-prezzi