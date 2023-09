Patto anti-inflazione, nei supermercati prodotti scontati col "bollino tricolore"

28 settembre 2023 a

Un patto tra governo e produttori, per limitare un’ inflazione che comunque, ricorda il ministro delle Imprese Adolfo Urso, è dimezzata in un anno governo di centrodestra. Si chiama Trimestre Antinflazione e avrà validità per 3 mesi a partire dal 1 ottobre, comprendendo dunque anche tutto il periodo natalizio, quello in cui generalmente acquisti e prezzi vanno subiscono un naturale incremento. Tre mesi, spiega il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "di sperimentazione per calmierare i prezzi dei beni di largo consumo, è un esperimento sul quale sono molto ottimista: se andrà bene lavoreremo per prolungare questa iniziativa". Meloni ha ringraziato "il mondo produttivo, alle filiere, le associazioni che hanno dato la disponibilità a questa iniziativa per calmierare i prezzi" e che sono in tutto 32, del campo alimentare ma più in generale di prodotti di largo consumo: "è un bel messaggio che diamo sulla capacità che abbiamo di lavorare insieme, di muoverci come una comunità per raggiungere degli obiettivi. È la prima volta che la filiera firma un patto con il governo per tenere sotto controllo i prezzi: è un risultato concreto che dimostrato al mondo produttivo che c’è un governo che sa ascoltare e ha l’umiltà di chiedere anche una mano".

Si tratti infatti di un paniere di prodotti alimentari di base e di largo consumo, per i quali si garantiscono prezzi ribassati o calmierati. "Il trimestre anti-inflazione inizierà domenica, il primo ottobre - dice il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso -, con il carrello tricolore, il carrello della spesa che è quello che più colpisce le famiglie italiane. I prodotti calmierati saranno sia alimentari che di largo consumo, dell'igiene e per l'infanzia. E' importante che inizi domenica e che comprenda l'intero periodo natalizio".

Sugli scaffali dei supermercati molti beni di prima necessità saranno scontati del 10%, per un risparmio medio a famiglia di 150 euro sulla spesa totale e di 100 euro se si considera la sola spesa alimentare. I prodotti scontati saranno oggetto di una pubblicità progresso finanziata dalla presidenza del Consiglio e saranno provvisti di un apposito" bollino tricolore" autorizzato dal governo.