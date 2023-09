Roma, 14enne investito e morto sul colpo. Dramma a Borgata Finocchio

17 settembre 2023 a

Dramma a Roma. Un ragazzo di 14 anni è stato investito da una macchina in corsa nella notte di ieri, sabato 16 settembre. Il giovane stava attraversando una strada di borgata Finocchio all'una e trenta quando un'automobile l'ha travolto a tutta velocità. Dopo l'impatto con l'autovettura, il ragazzo è sbalzato per diversi metri sull'asfalto di via Casilina. Sul posto è presto intervenuto il 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'incidente stradale è stato affidato alla magistratura. Sembra che la macchina sia stata rintracciata nei pressi di San Cesareo e Zagarolo. Resta da accertare chi fosse al volante.