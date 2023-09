Spari in strada a Tor Bella Monaca. Morto un uomo, ferita la compagna

14 settembre 2023 a

Spari a Tor Bella Monaca, morto un uomo. Ferita a un ginocchio la compagna, che è stata trasportata in ospedale. I fatti sono avvenuti oggi pomeriggio nel quartiere di Roma dove alcuni giorni fa è stato quasi investito da uno scooter don Pino Coluccia. Secondo le prime informazioni la vittima e la fidanzata erano seduti in auto quando uno sconosciuto in moto si è avvicinato alla vettura sparando a distanza ravvicinata. Indaga la Squadra mobile.

Seguiranno aggiornamenti.