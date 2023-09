Roma, “vergogna per il Comune”. Il degrado dilaga e nessuno fa nulla

16 settembre 2023 a

a

a

“Roma, Altare della Patria, giardini di piazza Venezia, punto più visitato di Roma”. È con queste parole che un cittadino indignato ha fotografato la situazione nel cuore del Centro Storico della Capitale: alberi divelti, tronchi, rami in mezzo ai marciapiedi, cavi scoperti, buche, spazzatura e rifiuti ovunque in quello che dovrebbe essere uno dei fiori all’occhiello di una città come Roma. Il passaggio dalla giunta grillina guidata da Virginia Raggi a quella targata Pd con Roberto Gualtieri è stato un disastro: era difficile fare peggio del M5S ma il sindaco ci sta riuscendo. “Vergogna del Comune di Roma” il commento a corredo delle foto:le immagini che ci sono arrivate parlano da sole...