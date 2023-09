Roma, nuovo sfregio alla fontana di Trevi: 3 turisti si tuffano e nuotano

11 settembre 2023 a

Vacanze romane e tuffo nella Fontana di Trevi. Ieri sera tre turisti si sono introdotti all'improvviso nella "vasca" della celebre fontana della Capitale. Un nuovo sfregio alle meraviglie della penisola italiana. I tre giovani, indisturbati e con i vestiti addosso, dopo essersi tolti le scarpe e dopo essersi lanciati in acqua, hanno iniziato a nuotare come fossero all'interno di una piscina. Le due ragazze e il ragazzo si sono immersi completamente, bagnandosi i capelli. La scena è stata ripresa da un cittadino romano che, indignato per la visione dell'ennesima scena irrispettosa, ha inviato il video a Welcome to Favelas. Tra i tanti commenti carichi di rabbia e destinasti a questi teppisti, ci sono anche quelli di chi se la prende con i presenti. "Possibile che nessuno sia intervenuto?", domandano gli utenti in rete. Intanto il filmato fa il giro del web.