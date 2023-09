Roma, cadavere in un carrello della spesa: giallo a Tor Cervara

01 settembre 2023 a

Un corpo senza vita di un uomo in un carrello della spesa. Tragico ritrovamento in via Raffaele Costi, a Tor Cervara, periferia est di Roma. Secondo le prime informazioni l'uomo, di colore, sarebbe stato ucciso da un colpo di arma da fuoco. Il cadavere è stato rinvenuto intorno alle 13.30 da una volante della polizia che faceva rientro in commissariato. Sul caso indaga la Polizia. Il cadavere, con una ferita da arma da fuoco all'addome, non è stato ancora identificato. L'episodio ricorda il tragico ritrovamento di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa e lasciata avvolta in sacco dell'immondizia all'interno di un carrello della spesa, due mesi fa a Primavalle.