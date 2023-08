Degrado Roma, l'appello del ministro Sangiuliano: lavate la piazza del Pantheon

28 agosto 2023 a

Il degrado di Roma è sotto gli occhi di tutti. Ed è proprio negli spazi in cui regna la sporcizia che proliferano gli animali, compresi i topi. Per avere maggiore pulizia ora scende in campo perfino il ministro della Cultura, Gennaro SangiulianoLa piazza antistante il Pantheon di Roma «va lavata una volta al giorno». Lo ha detto al Tgr il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che, dopo essersi soffermato sulla situazione di sporcizia che ha caratterizzato l’area del Colosseo, ha esteso il ragionamento sulla necessaria pulizia delle aree monumentali della Capitale anche a quest'altro esempio. Per l’ingresso al Pantheon «stiamo facendo pagare un biglietto di 5 euro e vogliamo stornare una parte dei ricavati della bigliettazione al Comune di Roma che però - ha aggiunto Sangiuliano - deve impegnarsi a devolvere queste risorse per la pulizia di piazza del Pantheon che va lavata una volta al giorno».

«Già questa settimana conto di convocare un tavolo, perché non mi accontento di una pulizia una tantum salvo poi ritrovarsi tra due settimane nella medesima situazione». Lo ha detto al Tgr il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a proposito della situazione di sporcizia in cui versa l’area del Colosseo. «Noi siamo pronti anche ad investire e farci carico su quell’area, che è di pertinenza del Comune di Roma- ha aggiunto- Lì ci vogliono fioriere, una pulizia permanente che venga fatta più volte al giorno, i cestini e deve finire quel mercimonio che si svolge attorno all’area del Colosseo: chi vende deve essere autorizzato e fare la regolare ricevuta fiscale. Occorre fare un’opera di bonifica di quell’area perché è un biglietto da visita dell’Italia nel mondo». Per Sangiuliano «è vergognoso che l’area archeologica più importante al mondo versi in queste condizioni. Quell’area non è di pertinenza del ministero ma del comune di Roma ma il tema non è chi è competente. Ho immediatamente chiamato il sindaco dicendogli a chiare lettere che questa situazione era intollerabile, so che sono intervenuti immediatamente e hanno pulito l’area ma evidentemente questo non basta. Bisogna fare di più». Domani mattina, secondo quanto risulta all’agenzia Dire, inizieranno le operazioni di derattizzazione, partendo dall’area dell’arco di Costantino.