Musk ringrazia Sangiuliano ma salta la sfida con Zuckerberg in Italia

Salta, a meno di nuovi colpi di scena, il combattimento epico fra Elon Musk e Mark Zuckerberg, che si sarebbe dovuto tenere in Italia in una location che richiamasse i fasti dell’Antica Roma, per un evento di beneficenza con il consenso del Mic. Musk. Il patron di Tesla, attraverso un post pubblicato su X, l'ex Twitter, ha scritto direttamente al nostro ministro della Cultura, ringraziandolo per la disponibilità e annunciando che il suo sfidante Mark Zuckerberg ha rifiutato la proposta del duello nei termini in cui era stata avanzata.

"Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia": così ha esordito il patron di Tesla, spegnendo la speranza di chi ha sostenuto il lancio di questa sfida fin dal primo minuto e facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che, invece, gli hanno puntato il dito contro.

L'imprenditore ha quindi spiegato che il suo presunto avversario Mark Zuckerberg ha bocciato l'iniziativa: "Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la Ufc a organizzare l’incontro". Poi, però, ha confermato il suo entusiasmo: "Io comunque sono sempre pronto a combattere".