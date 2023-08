Sangiuliano mantiene la promessa, tutti al lavoro: "Mai più musei chiusi a Ferragosto"

15 agosto 2023 a

Promessa mantenuta. La riunione di Ferragosto al ministero della Cultura annunciata dal ministro Gennaro Sangiuliano dopo le polemiche per le tante ferie prese durante il ponte del 25 aprile si è svolta oggi, 15 agosto. Riunione operativa e poi pranzo leggero, offerto dal ministro, prima di andare al Colosseo, già preso d’assalto questa mattina presto da centinaia di turisti, a vedere la mostra ’Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus’ e alle Terme di Diocleziano. Sangiuliano ha riunito a via del Collegio Romano, come aveva preannunciato lo scorso 24 aprile, i direttori generali per fare il punto della situazione delle attività in corso. Un incontro iniziato alle 11 e durato oltre due ore, dato che ognuno dei presenti ha preso la parola per tracciare un quadro del proprio settore di competenza e del lavoro da svolgere nei prossimi mesi, anticipando proposte e progetti. Presenti anche i sottosegretari Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi.

"Vi ricordate quando anni fa c’era la beffa di Ferragosto con i turisti che trovavano i musei chiusi? Questo oggi non accade più. Entro stasera avremmo le cifre dell’affluenza ma credo di poter dire che la presenza di turisti è stata massiccia anche in questa giornata", ha detto il ministro della Cultura dopo la riunione con i Direttori generali. Il titolare della Cultura, al Colosseo, non ha voluto rispondere a domande riguardanti l’annunciata sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg e sulla possibile location ma si è soffermato sulla grande affluenza di turisti presenti. "Sono venuto qui per stringere la mano alle donne e agli uomini che stanno lavorando oggi qui al Colosseo e che rappresentano tutte le migliaia di lavoratrici e lavoratori che stanno prestando la loro opera in tutti i musei italiani", ha aggiunto il ministro.