Termini fuori controllo, aggredisce i vigili con una vetro: panico e pistole puntate

Lunghi minuti di paura in via Enrico De Nicola, alla stazione Termini di Roma, quando un uomo armato del vetro di una bottiglia rotta ha aggredito due agenti della polizia municipale. I fatti sono avvenuti nella serata di domenica 20 agosto. I vigili del I Gruppo Trevi e del Gssu della polizia locale di Roma Capitale hanno affrontato l'uomo tenuto sotto tiro con le pistole di ordinanza, ma senza sparare. Secondo quanto si apprende, lo straniero poco prima aveva picchiato una donna provocando l'arrivo degli agenti.

Nel video rilanciato dagli account social Welcome to favelas l'uomo appare in stato di forte agitazione. Minaccia i vigili prova a colpirli con il vetro, poi fugge. Lo stranieri è stato preso poco dopo e portato al comando di via Macedonia. Non aveva documenti con sé ed è stato fotosegnalato. Inoltre, durante il trasferimento avrebbe danneggiato il vetro dell'auto della pattuglia dei vigili.