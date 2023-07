Fontana di Trevi, l'ultimo sfregio: uomo si arrampica e poi si tuffa nell'acqua

28 luglio 2023 a

a

a

I "bagnanti" delle fontane di Roma fanno proseliti e quello immortalato a Fontana di Trevi va oltre lo sfregio alle bellezze della Capitale. Un uomo è entrato nell'acqua e ha raggiunto le statue del monumento e poi si è arrampicato sulle statue. Dopo essersi preparato come se fosse sul trampolino di una piscina si è prodotto in un tuffo nella fontana tra le risate dei turisti e gli smartphone che riprendevano la scena. Le immagini sono finite sull'account Instagram Welcome to favelas che documenta scene di degrado e inciviltà a Roma ma anche nelle altre città italiane.

Fa il bagno nella Fontana di Trevi poi aggredisce i vigili, finisce con il Tso

Si tratta dell'ennesimo sfregio al patrimonio artistico e culturale della capitale con un copione già visto, "arricchito" in questo caso da un tuffo da più di due metri d'altezza. Il tuffatore tuttavia sarebbe stato identificato e dopo la performance sarebbe stato multato dai vigili urbani. La sanzione prevista per i bagni nella fontana è pari a 450 euro. L'"aggravante" tuffo non pare prevista...

Un povero idiota applaudito da altrettanti idioti si tuffa dalla Fontana di Trevi.

Peccato....non se l'è spaccata. pic.twitter.com/s0Wyrltocj — Isαbεllα®❥✞‏ن (@ArmoniosiAccent) July 28, 2023

L'ultimo caso di bagni a Trevi si è verificato ai primi di giugno, con una donna che si è immersa nella fontana e che ha anche aggredito gli agenti della polizia di Roma Capitale che hanno provato a fermarla, in acqua e quando la donna è uscita fuori. Un vigile era finito a terra dopo un calcio e anche in questo caso le immagini erano state diffuse sui social e sul web.