Bombe carta a Ostia e Fiumicino, il prefetto di Roma rafforza i controlli sul litorale

Bombe carta a Ostia e Fiumicino, il prefetto di Roma passa al contrattacco. Controlli rafforzati su tutto il litorale per verificare se ci sono matrici criminose comuni a quanto è avvenuto. Intanto si è svolto in Prefettura a Roma il vertice del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dopo l’esplosione di quattro bombe carta sul litorale di Ostia, Acilia e Fiumicino, che si sono verificate la settimana scorsa e tra venerdì e sabato notte. Durante la riunione, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini ha disposto: «un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio finalizzato ad affermare "energicamente" la presenza dello Stato nell’area oggetto di attenzione. È quanto si legge in una nota.

Nel corso della riunione è stata effettuata una minuziosa disamina degli eventi che si sono verificati recentemente sul litorale romano - tra Fiumicino, Ostia e nella frazione di Dragona - con specifica attenzione alle differenze e agli elementi di convergenza per permettere una valutazione circa la possibile correlazione tra gli episodi e l’eventuale individuazione di una matrice criminosa comune».